Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Beto? Perché no Belotti? E' ancora senza squadra e addirittura si parla del Toronto. Anguissa è uno dei papabili per essere considerato l'uomo di riferimento nello spogliatoio e in campo".