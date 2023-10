Vigliotti: "Napoli, contro il Real la partita più facile. Ecco perché"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Gianluca Vigliotti, ha parlato ai microfoni di "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"La gara di domani è quella più facile per il Napoli. Non ci sarà l'obbligo di vincere, il risultato non sarà determinante ai fini dell'avventura in Champions. Il Napoli s'è ritrovato. Martedì scorso fu una giornata allucinante e parliamo di sei giorni fa ed a Napoli c'era l'inferno. Oggi Garcia sembra essere il miglior allenatore del mondo, mentre sei giorni fa cercavamo di capire come evitare di andare in Serie B (scherza ndr.). Il Napoli-Real Madrid di più di trent'anni fa? Ai giovani di oggi dico di andarsi a vedere su Youtube il primo tempo di quella partita. Formazione per domani? Spero giochi Mario Rui. Il Napoli dev'essere sfacciato, non ha nulla da perdere".