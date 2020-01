Vigliotti a Kiss Kiss: "Meret può avere una chance stasera. E' vero che Lobotka è in ritardo di condizione, ma..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianluca Vigliotti, giornalista. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ritengo che questa sera possa avere una chance Meret. Lozano pure può partire dal primo minuto insieme a Demme, magari vedremo anche Lobotka. C'è bisogno di una piccola rivoluzione questa sera, provare qualcosa di diverso per ribaltare la frittata. Ciò che mi preoccupa è il reparto difensivo perchè lì non ci sono alternative. Il povero Di Lorenzo ha giocato ovunque, mi auguro possa tornare a giocare a destra. Lobotka può essere in ritardo di condizione, ma è arrivato il momento di buttarlo nella mischia".