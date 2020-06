Vigliotti a CN24: "Per la Champions fondamentali due incroci. Koulibaly? Se va via Rrahmani e Maksimovic non bastano"

Ultime notizie calcio Napoli – Gianluca Vigliotti, giornalista di Canale 21, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Se dovesse andar via Koulibaly credo che serva qualcosa in più in difesa, con tutto il rispetto per Maksimovic e Rrahmani. In ogni caso, so che i fari del Napoli sono puntati in maniera importante su Gabriel. Champions League? Sarà importante vedere quale sarà il margine di distacco rispetto all’Atalanta al momento dello scontro diretto. Se dovesse arrivare a questo appuntamento con ancora 12 punti di ritardo, allora in tal caso sarebbe impossibile da raggiungere. Discorso diverso, invece, se l’Atalanta perde con la Lazio ed il Napoli accorcia. Per la formazione di domani ho solo il dubbio Callejon-Politano, per il resto credo che le scelte siano fatte”.