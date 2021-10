Christian Vieri alla Bobo Tv su Twitch ha rivelato: "La Roma mi è piaciuta tantissimo, complimenti a Mourinho: ha dominato e giocato proprio bene, alla Juve ha lasciato solo qualche contropiede. Tra 3-4 mesi vedrete dove saranno. Ha giocato bene, con gente di qualità, aggredendo alta e facendo davvero un bel gioco. La palla non è entrata solo per sfortuna, all'ottantesimo correvano come matti".

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI