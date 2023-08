Vidigal: "Se Osimhen dovesse andare via ho il nome perfetto per il Napoli, è un animale!"

Notizie calcio. Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del suo connazionale Beto:

"Lavora e lotta come un leone su ogni palla. Dal punto di vista tecnico potrà migliorare sotto tanti aspetti. All'Inter troverebbe un allenatore che ha giocato nella stessa posizione e potrebbe imparare tante cose. Io vidi proprio un percorso così per lui: arrivare in una squadra importante come l'Udinese e poter poi salire in un club più forte. È normale. Io guardo Beto e capisco che la gente non ha visto in lui ciò che vidi io.

Per me lui ha tutti i mezzi per giocare in qualsiasi squadra lì in Italia, ora. Poi immagino che per esempio l'Inter giochi molto la palla nella metà campo avversaria e lì magari hai bisogno ogni tanto di un giocatore diverso. Lui è migliore nell'attacco alla profondità, è veloce, fisicamente è un animale. Ma sono cose che può imparare: la voglia c'è, la qualità anche, i gol. Magari non fa reti spettacolari, ma quello che conta alla fine è che la palla vada dentro".

Se Osimhen dovesse andare via da Napoli? "In Arabia ci sono tanti soldi, dovranno decidere il Napoli ed il giocatore. Se dovesse partire sarà dura sostituirlo. Un nome lo avrei... dico Beto, è veramente fortissimo, ripeto: un animale".