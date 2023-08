Vespa: "Napoli bene, meno le romane. Ecco chi sarà la vera avversaria degli azzurri"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Federico Vespa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Napoli molto bene ma lo sapevo, ha perso un po’ con Garcia al posto di Spalletti ma anche contro il Frosinone mi è parso una macchina quasi perfetta. Natan? Da quello che mi dicono è anche più completo di Kim ma aspettiamo, io parlo per sentito dire.

Mi sono piaciute molto meno Lazio e Roma, i giallorossi ballano pericolosamente in difesa. Il Milan mi ha stupito per gli acquisti funzionali, hanno fatto una grande partita a Bologna; bene anche Inter e Juve, con bianconeri che saranno i veri rivali del Napoli, ma gli azzurri sono ancora avanti a tutti anche se è scoppiata la grana Lozano. Anche in Europa gli azzurri potranno fare strada, l’anno scorso hanno avuto la sfortuna di avere contro degli arbitraggi non idonei perché, se avessero vinto sarebbero arrivati in finale, quest’anno gli azzurri possono fare ancora meglio.

A volte De Laurentiis non è il massimo del garbo o della simpatia ma ha preso una squadra dalla Serie C e l’ha portata allo scudetto, il Napoli fa mercato un intelligente perché non prende solo giocatori di nome, ma giovani di prospettiva, da romanista vorrei averlo io un presidente come lui”.