Verona, Setti: "De Laurentiis è il presidente più moderno: faceva certe considerazioni sui diritti tv già 3 anni fa"

Napoli - Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Io ho una mia idea: se big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole medie dobbiamo stare tranquille e seguirli. Io non sono scettico in assoluto nei confronti dei Fondi, ma non mi convincono certe regole che hanno imposto. De Laurentiis è il più moderno: certe considerazioni sui diritti tv lui le faceva già 3 anni fa. Mentre Andrea Agnelli, grazie anche alla presidenza dell’Eca, ha una visione più chiara e completa dei cambiamenti a cui il calcio europeo sta andando incontro. Il ruolo di Agnelli nell’Eca è un valore aggiunto per tutto il nostro sistema calcio"