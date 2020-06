Verona, il sindaco: "Rahamani? Il Napoli ha comprato un grande giocatore. Astio tifoserie? Non è che i veronesi al San Paolo sono trattati in maniera differente"

Ultime calcio Napoli - Federico Sboarina, sindaco di Verona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Rrahmani

"Siamo lì, vicino all'Europa e ce la giocheremo. Dura non essere allo stadio in questo momento, ma seguo costantemente. La ricetta del Verona si chiama Juric. La rosa che ha l'Hellas non è da posizioni alte, ma lui è un tecnico che riesce a tirare il meglio dai suoi. Rrahmani? Il Napoli ha comprato un grande giocatore. Al di là dell'armonia che si vede nell'Hellas, questi calciatori possono fare bene ovunque. Ad un certo punto, credevo che non si potesse ripartire. Astio tifoserie? Non è che i veronesi a Napoli sono trattati in maniera migliore. Anche loro sono insultati e gli gettano dietro di tutto. Ho immagini dove a Napoli sono state lanciate sui tifosi del Verona bombe carte. Tifosi in piazza in caso di Europa? Sarebbe una festa, l'Europa non la vediamo dalla fine degli anni '80. La speranza è andarci in Europa League con la pandemia terminata per poter festeggiare tutti".