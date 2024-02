Verona, Baroni su Folorunsho: "Possi dire di averlo scoperto io e sono contento per lui! Ha le caratteristiche adatte al calcio moderno"

Marco Baroni, allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 2-2 con la Juventus, in cui è stato protagonista Folorunsho. Il centrocampista, in prestito all'Hellas dal Napoli è stato autore di un eurogol.

"Gli ho già detto di dimenticarlo. Però mi fa piacere. E' un ragazzo che ho avuto a Reggio, posso dire che l'ho lanciato io perchè gli ho cambiato ruolo. Deve lavorare perché può ancora migliorare tantissimo, ma ha tutte le caratteristiche che incidono nel calcio moderno".