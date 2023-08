In conferenza stampa, il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato anche di Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli:

Folorunsho giocatore adatto ad un centrocampo a tre?

"E' un giocatore che ha mobilità, forza, anche in questo caso questo ci lascia aperto un'opportunità ora e anche più avanti. E' chiaro che in questo momento lui non ha la tenuta della partita intera nelle corde".