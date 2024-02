Verona, Baroni a Dazn: "Messo il Napoli in difficoltà, dispiace per il risultato! Sul contatto Di Lorenzo-Swiderski..."

Notizie Napoli calcio. Marco Baroni, allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Verona 2-1:

‚ÄúRimpianto per la gestione dopo il vantaggio? Noi continuiamo a crescere, abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se non √® facile su questi campi. Nella ripresa abbiamo messo in difficolt√† il Napoli, dispiace per il risultato ma quello che ci serve sono queste prestazioni. Poi arriveranno anche le vittorie, la squadra ci crede e sono arrivati dei ragazzi che hanno fatto bene. Faccio i complimenti alla squadra, peccato per il risultato‚ÄĚ.

Contatto Swiderski-Di Lorenzo? Non voglio commentare, l‚Äôho gi√† fatto. A me interessa la prestazione della squadra, sul gol potevamo fare meglio. Poi ci sono dei campioni e non √® facile arginare le loro giocate, per√≤ la squadra ha fatto bene. E‚Äô un campionato duro e lungo, ma noi ci siamo‚ÄĚ.

Non sono pi√Ļ giovanissimo e quando dicono che ci vuole tempo, per noi √® una cosa che non esiste. Dobbiamo accelerare l'inserimento dei ragazzi nuovi che hanno qualit√† e ci permettono di fare un calcio diverso. C'√® grande disponibilit√†, ora pian piano inseriremo tutti. Noi dobbiamo stare sul pezzo e non mollare, all'intervallo ho detto ai ragazzi di pensare che fossimo in svantaggio. Noi non molliamo e crediamo nella salvezza, c'√® un bel clima di lavoro anche se ci sono state sconfitte pesanti. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma ce l'andremo a prendere".