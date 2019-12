Verona, Amrabat KO! Juric in conferenza: "Non dovrebbe essere grave..."

Ultime notizie calcio Napoli - Una autentica impresa messa a segno nel primo pomeriggio dall'Hellas Verona che, sotto di tre gol in casa contro il Torino, ha trovato la forza per rimontare e centrare un insperato 3-3. Preoccupano, però, le condizioni di Sofyan Amrabat, autentico trascinatore degli scaligeri ed uscito anzitempo dal terreno di gioco per alcuni problemi di natura fisica. A tal proposito, intervistato in conferenza stampa, il tecnico dell'Hellas Ivan Juric ha parlato di quelle che sono le ultime sulle condizioni dell'obiettivo del Napoli:

"Ha preso una botta all'anca, non dovrebbe essere grave".