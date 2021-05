Carlo Verna, presidente degli Ordini dei Giornalisti e giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha la forza per arrivare in Champions in questo finale di stagione. Caso Suarez? Tante brutte figure della Juventus quest’anno, una delle tante il presentarsi al campo senza il Napoli lo scorso ottobre".