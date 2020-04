Verna: "I presidenti delle squadre di calcio non vogliono riprendere a giocare per i propri interessi"

Notizie calcio Napoli - Carlo Verna, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La problematica del calcio è impossibile da risolvere adesso. Più che ipotizzare una data proverei a dire altre cose, parliamo dei temi che conosciamo. Saranno i decisori politici a decidere quando ripartirà e se ripartirà il calcio. Vi pongo un problema che riguarda come e quando verranno prese certe decisioni. Quando si ricomincerà, qualunque sia la data, spero lo si faccia dal punto in cui il calcio s’è fermato. Abbiamo assistito alle prese di posizione dei presidenti che non volevano riprendere, l’hanno fatto per i propri interessi. In ogni caso, se non dovessero concludersi dei campionati, certe situazioni sono scontate come il Benevento ed il Monza”.