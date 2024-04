Verna: "Conte si accontenterà dell'Europa League del Napoli? Antonio aspetta la fine del campionato..."

Calciomercato - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Verna, giornalista. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Qual è il segreto di ‘Tutto il calcio’?

“Fatemi ricordare Enrico Ameri. Pochi giorni fa c’è stato il ventennale, con il racconto di autorevoli colleghi come Tonino Raffa e Riccardo che ne hanno ricordato la figura. Erano gli anni in cui esisteva soltanto la radio per poter avere le notizie sulla partita. Ricorderete che si attendeva di conoscere il risultato della gara. C’era il cuore che batteva. Erano dei veri e propri miti, come Provenzano, un maestro per le discipline acquatiche. C’erano venti milioni di spettatori, non esistevano televisioni o radio private. Per vedere le immagini bisognava attendere la Domenica Sportiva o 90’ Minuto. Erano degli straordinari professionisti. Erano i detentori del racconto della passione più popolare. Affettuosamente ricordo Enrico perché dico di avere avuto una grandissima fortuna. A quei tempi, Ameri gestiva il racconto della gara dalla cabina radio del campo principale. Dunque, aveva bisogno di un secondo, qualcuno che si occupasse esclusivamente delle interviste, e serviva qualcuno che fosse ad inizio carriera. Enrico veniva spesso a Napoli, che tirava come primo campo, e dove mi trovavo all’inizio della mia carriera. Ho avuto la possibilità di seguirlo, di apprezzare l’intensità crescente della sua voce con l’evoluzione della partita e delle occasioni in gara. Sono davvero grato a quelli che sono dei maestri”