Verna: "ADL ha ragione sulla Coppa d'Africa, ecco cosa farei per tutelare i club"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Carlo Verna è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Garcia ha la chance di prendere il timone di una squadra che verrà rivisitata dopo la partenza di Kim. Esordio di Serie A contro il Frosinone? Speriamo che ADL non faccia commenti sulla competitività del club laziale (ride, ndr). Osimhen è stato molto importate ma Kim lo considero una perdita molto pesante, quello che parte è il miglior difensore d’Europa. Sulla coppa D’Africa ADL ha ragione, è un danno per i giocatori africani che giocano in grandi campionati. Ovviamente sono partite importanti ma non avere Osimhen di nuovo contro il Milan, come accadde in Champions la scorsa stagione, è un danno importante per il Napoli. Sarebbe giusto allineare queste competizioni alle necessità di quei club che pagano profumatamente questi atleti”.