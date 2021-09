Vergara, l'agente: "Spalletti parla tanto con Antonio: mi ha rivelato un aspetto degli allenamenti del Napoli che fa ben sperare..." [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Davide Pinto, agente di Vergara, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spero che Vergara possa giocare questa sera, può essere un punto di partenza per lui. Si allena con Spalletti e sta crescendo. Spalletti ha un grande dialogo con lui, è una caratteristica che ha con tutti. Mi dice che si lavora tanto col pallone, Spalletti ha portato una ventata fresca e di positività. C'è serenità, un punto a favore del Napoli per la stagione in corso. Primavera? Una squadra giovena che può portare risultati diversi alle ultime stagione. Frustalupi ha esperienza sulle spalle. In campo e nello spogliatoio c'è un clima rilassato, Spalletti, come già detto, parla tanto con tutti, compreso i ragazzi della Primavera".