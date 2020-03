Veretout, l'agente: "So che De Laurentiis aveva chiesto informazioni alla Roma, la risposta è stata ‘non se ne parla neanche’"

Notizie - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Mario Rui e Jordan Veretout, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Non stiamo parlando dell’eventuale taglio di stipendi, perchè gli scenari futuri possono cambiare sempre: vedremo quando ci saranno delle certezze, e ragioneremo sul da farsi. Inutile parlarne ora, potrebbe succedere di tutto. Cosa succederà nella prossima sessione di mercato? Che si riprendano o meno i campionati, il disastro economico è reale: se non si riprendono, è una tragedia. La mia convinzione è che il prossimo mercato, nei prossimi due anni, calerà molto ed anche i club dovranno ricalibrare le loro richieste per i calciatori, sia per i cartellini che per gli ingaggi. Ci sarà una tendenza al ribasso, che magari potrebbe portare benefici al calcio italiano: magari verranno fuori giocatori importanti, chissà. Contatti con il Napoli a gennaio per Veretout? So che De Laurentiis aveva chiesto informazioni al dirigente della Roma Fienga, la risposta è stata ‘non se ne parla neanche’. Biraghi? Sarebbe impossibile darlo adesso al Napoli, tre anni fa non era pronto e in azzurro era arrivato Mario Rui. Con Hysaj e Di Lorenzo è capitato, perchè Elseid doveva andare via ma il trasferimento non andò in porto”