Veretout, l'agente: "Aspettiamo la Fiorentina, può giocare con Allan. Vedremo se il Napoli si farà avanti"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout tra gli altri: "A me non risulta che ci sia già il sì della Fiorentina per Veretout al Napoli. Manca un direttore sportivo, non saprei con chi confrontarmi. A Firenze siamo in alto mare, finché non si avranno ulteriori chiarimenti. Non ho la sicurezza che rimanga Montella. L'unico certo sarà Antognoni, con un ruolo ancora da capire. Su Veretout ci sono tante squadre, 4-5 importanti italiane ed estere. Roma e Arsenal? Non mi piace fare nomi. Manca un interlocutore della Fiorentina, lì vedremo se poi il Napoli si farà avanti per chiudere. Veretotut insieme ad Allan? Può giocare, certo. Jordan ha grande qualità, segna tanto e tira anche i calci piazzati. Lui è un velocista, uno scattista, ma io sono di parte. Gli ultimi tre mesi della Fiorentina non fanno testo, Jordan è uno dei migliori in Europa. Ha quantità, qualità e tanto altro: merita una big".