Ventura: "Vittoria meritata del Napoli, Maksimovic una sicurezza! Immobile? Con lui gli azzurri alzerebbero l'asticella"

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ieri ha vinto la squadra che meritava di più. L’avrebbe meritata nei 90 minuti. Giusto che vinca la squadra che ha fatto meglio. Complimenti al Napoli e a Gattuso. La partita di ieri ha dato un segnale forte. Vittoria assolutamente meritata. Ho visto la partita ieri sera. Maksimovic è diventato un punto fermo del Napoli di Gattuso. Ha fatto quello che ha fatto a Torino. Quando giocava con noi nel Torino nella difesa tre si vedeva che aveva prospettiva. Usciva spesso palla al piede perché ha tecnica e personalità. Maksimovic oggi è diventato un giocatore importante e lui ha preso consapevolezza delle proprie capacità. Immobile? È un giocatore che se sfruttato nella maniera giusta è devastante. Con lui il Napoli alzerebbe di moto l’asticella. Belotti? Lui ed Immobile sono diversi come giocatori. Belotti ha le potenzialità per poter fare quello che sta facendo ora Immobile. Sa giocare per la squadra, è bravo con la testa e con entrambi i piedi. Adesso credo sia un giocatore pronto per fare cose importanti”.