Ventura: "Se il Napoli sbaglia le partite con Cagliari e Sassuolo l’obiettivo Champions si allontana definitivamente“

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gian Piero Ventura, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I calciatori del Napoli, soprattutto quelli di questa generazione, fiutano ciò che viene proposto dagli allenatori, se può essergli utile per ritagliarsi spazio da protagonisti. L’augurio è che Calzona riesca a riprendere il bandolo della matassa perchè ultimamente il Napoli aveva perso la propria identità, anche con il passaggio della difesa a 3 o a 4. Spero ci sia il tempo di riprendersi, io sono sempre prudente e spero che il Napoli possa ritrovare serenità per giocarsi le proprie chance in Champions League ed in campionato. Calzona allenatore e ct di una nazionale? Il discorso è diverso, è sempre stato sul campo tutti i giorni: forse è chi abituato a fare lavoro sul campo tutti i giorni a ritrovarsi a lavorare tre giorni ogni due mesi. Se il Napoli sbaglia le partite con Cagliari e Sassuolo l’obiettivo Champions si allontana definitivamente“