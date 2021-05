Ventura: "Italiano sarebbe una scommessa interessante! Spalletti? Ha il fuoco dentro e tanta esperienza"

Giampiero Ventura è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"A Napoli la storia dice che bisogna giocare a 3 punte per la rosa a disposizione, ma credo che per la scelta dell'allenatore si fanno anche altre valutazioni. Spalletti è un ottimo allenatore fermo da 2 anni e che ha il fuoco dentro per tornare su il campo. Italiano è all'inizio della carriera e poteva essere un'idea stimolante ma l'esperienza di Spalletti non si può mettere in discussione. Zappacosta? E' un grande giocatore che fa anche tanti gol".