Ventura: "Gioco di Juric molto particolare, a Dionisi consiglierei un anno in A prima del grande salto"

Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Ventura, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Juric ha un modo di giocare molto particolare, che ricorda molto il primo Gasperini, e questo richiede che i calciatori diano una disponibilità al tecnico che non è una cosa scontata. Dionisi al Napoli? Un pizzico di esperienza in più non guasterebbe, ma se capita una grande occasione nessuno dice no. Se fossi nel procuratore gli consiglierei di fare un anno in Serie A per conoscere la categoria e poi fare a quel punto il grande salto".