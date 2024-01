Ventura: "Ero a Riyadh per vedere il Napoli, ho notato una cosa"

L'ex allenatore del Napoli Gianpiero Ventura è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Credo che Mazzarri confermerà la difesa a tre, perché inizialmente aveva portato avanti un discorso che non fa parte della sua carriera. Secondo me dopo essere ritornato a praticare il suo calcio non penso che voglia tornare indietro. Davanti resteranno sempre tre gli attaccanti, ma al di là di questo serve soprattutto per valorizzare le qualità dei singoli. Al di là delle difficoltà che il Napoli ha incontrato, io ho negli occhi la ferocia dell'anno scorso ed un umiltà che quest'anno è venuta meno. Ero a Riyadh a vedere la partita, però almeno ho visto l'impegno. Ma bisogna ritrovare le motivazioni giuste piuttosto che un approccio di campo diverso"