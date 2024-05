Ventola: "De Laurentiis? Il suo ego si va a scontrare con la perfezione nel gestire i bilanci. Vi rivelo il nome giusto per la panchina"

Nicola Ventola ha parlato del Napoli a La Fiera del Calcio:

"De Laurentiis? Il suo ego si va a scontrare con la perfezione nel gestire i bilanci. Comunque il Napoli ha sempre gestito bene le sue entrate. Lui ha sempre parlato di vedere il calcio come azienda, e cavolo mi fai un errore per il tuo ego. E la squadra si sarà stra svalutata, valli a vendere tutti quanti come l'anno scorso. Non vai in Champions League, si svaluta la squadra, da uno che ti ragiona: 'No il calcio per me è azienda'. È il suo egoismo che lo frega. Nuovo allenatore? Conte sarebbe l'ideale".