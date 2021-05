Ventola: "Conceicao verso Napoli in caso di Champions League". Vieri scommette: "Per me va Allegri"

Napoli - Non solo calcio giocato, durante la Bobo Tv su Twitch si è parlato anche di calciomercato, con un focus particolare sulla panchina del Napoli. "So che Sergio Conçeicao è un nome caldissimo se gli azzurri centrano la qualificazione in Champions", ha dichiarato Nicola Ventola. "Io invece ho avuto sempre più conferme riguardo ad Allegri", la risposta di Christian Vieri. Due profili da tenere d'occhio per il futuro del club di De Laurentiis, pronto a salutare mister Gattuso nonostante la grandiosa seconda parte di stagione. Sia con che senza Champions.