Venezia-Napoli, Osimhen in campo dal 1'! La mascherina dà fastidio ma l'attaccante freme

Napoli Calcio - Venezia-Napoli, Victor Osimhen scalda i motori. Come infatti ribadisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’attaccante nigeriano si prepara a partire dal primo minuto al rientro in campionato. Dopo aver assaporato il terreno di gioco in due spezzoni contro Bologna e Salernitana e dopo essersi preparato in questa sosta, l’ex Lille è pronto al rientro effettivo:

Venezia-Napoli, Osimhen in campo dal 1'