Ferrara: "Venezia-Napoli, per gli azzurri fondamentale l'atteggiamento: pensate ad Empoli e Spezia..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Venezia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ripartenze del Venezia? Dipenderà molto dall'atteggiamento. Per il Napoli pesano le sconfitte contro Empoli e Venezia, partite che gli azzurri avrebbero potuto gestire diversamente. Sarà importante essere molto concentrati, senza pensare alla prossima. Le grandi squadre fanno così. Insigne non va giudicato solo sui gol, va considerato l'apporto che dà in campo che non riguarda solo l'aspetto realizzativo ma anche il carisma nello spogliatoio".