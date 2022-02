Venezia, il ds Collauto: "Per Alario ci abbiamo provato. Contenti delle operazioni fatte"

Quanto è stato vicino il Venezia a chiudere il colpo Alario? A rispondere, ai microfoni di tuttoveneziasport.it, è direttamente il ds del club lagunare, Mattia Collauto:

"Ci abbiamo provato, ma come ci abbiamo provato per altri. Per arrivare a certi risultati servono anche determinate situazioni, non si è creata e in queste fasi di calciomercato succede a tutte le squadre. Però la volontà era non arrivare all’ultimo, siamo contenti delle operazioni fatte perché riteniamo ci possano migliorare, poi ovviamente l’ultimo giudizio spetta al campo".