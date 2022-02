Venezia, il ds Collauto: "Napoli? Batterlo sarà un'impresa ardua, Spalletti grande allenatore! Domenica andremo oltre le difficoltà"

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Squadre come Inter e Napoli sono difficili da affrontare per noi perché riescono a portarsi a casa il risultato, anche quando giocano male, grazie ai loro fuoriclasse. Noi veniamo da diversi risultati negativi, ci manca un po’ la vittoria e sappiamo di dover fare di più per migliorare la classifica. Battere domenica il Napoli sarà un’impresa ardua per noi perché affrontiamo una squadra forte che ha un grande allenatore. Cercheremo di andare oltre le difficoltà e fare la nostra partita.

Crescita? Siamo una squadra giovane che ha poca esperienza a questi livelli, ma sicuramente c’è stata una crescita da inizio stagione sia nella consapevolezza di interpretare le partite in un certo modo e sia nel riuscire a cambiare volto a seconda delle squadre che dovevamo affrontare.

Okereke? David è un calciatore che si sta rivalendo importante per noi. Credo che debba trovare ancora una certa continuità di prestazione per fare il salto di qualità decisivo.

Calciomercato? Noi abbiamo cercato di intervenire subito per dare più spessore tecnico alla nostra squadra inserendo Cuisance, Nani, Nsamé e Ullmann. Non saremo mai soddisfatti fino in fondo, ma penso che sarà il campo a dirci se abbiamo fatto le scelte giuste. La società ha fatto la sua parte, ora sta a noi dimostrare di meritare la Serie A”