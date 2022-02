Venezia, Collauto: "Soddisfatto del mercato fatto, fatti investimenti importanti. Ora la palla passa al campo"

Ultime notizie calcio Napoli - Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa facendo un bilancio della sessione di mercato che si è appena conclusa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto in uscita, è stata data un'opportunità a tanti ragazzi che qui non ne avevano. Aspettiamo notizie per l'eventuale passaggio di Bocalon al Trento, è stato fatto tutto al fotofinish e stiamo cercando di capire se possa comunque essere approvato. Per quello in entrata deciderà il campo, noi abbiamo pensato che con gli inserimenti fatti la squadra sarà migliorata. La società ha fatto sforzi importanti prendendo giocatori di livello per raggiungere gli obiettivi".