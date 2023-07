Comune di Napoli, il cons. Simeone a CN24: "Una vigliaccata il rogo alla Venere degli Stracci, puniremo i colpevoli! Sullo stadio Maradona e la pista..."

Notizie Napoli calcio. Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Il rogo della Venere degli Stracci di Pistoletto a Napoli? Siamo tutti rimasti male dell’accaduto, questa cosa crea grande imbarazzo ed ora sti sta indagando per capire cosa è successo. Chi ha fatto questo ha commesso reato a tutti gli effetti, non è una bravata e non ci fermeremo qui. Si vergogni chi ha pensato di fare questo gesto, le forze dell’ordine troveranno il colpevole con le telecamere che sono ovunque. L’impunità deve essere dimenticata in questa città, gli atti vandalici devono essere individuati per punire i colpevoli.

L’artista Pistoletto? Il sindaco lo ha contattato dopo l’accaduto, dandogli la disponibilità a rifare l’opera. Non c’è azione più vigliacca di quanto hanno fatto a quest’opera d’arte, senza pensare ai luoghi comuni su Napoli che tornano subito in auge. La cultura e l’arte andranno avanti, così come il rinnovamento della nostra splendida città. Il brand Napoli è ai massimi storici, noi non ci fermeremo e non saranno questi gesti vigliacchi a fermarci. Chi dice che si è trattato di una ragazzata commette un errore due volte, questi sono atti vandalici e verranno puniti come tali”.

Sullo stadio Maradona: “Stiamo intervenendo per i danni alla pista d’atletica dopo i concerti, c’è chi è pagato per sistemare ciò che è dovuto. In futuro però bisogna avere maggiore rispetto e cura per queste opere come la pista d’atletica del Maradona, che sarà però sistemata”.