Venerato: "Su Gattuso ed il rapporto con lo spogliatoio ci è toccato leggere una fake news. Vi svelo la formazione anti-Genoa"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' paradossale mettere in discussione Gattuso che ha avuto nove-dieci infortunati che di solito capitano in un anno e non in pochi mesi quando si gioca ogni tre giorni. L'undici anti-Genoa dovrebbe essere: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui. A centrocampo rientrano Elmas, Demme e Zielinski: resta fuori Bakayoko che Gattuso non vede nel 4-3-3. In attacco Politano, Petagna e Lozano con Insigne che va in panchina perchè non sta benissimo. Fino a maggio bisognerà andare con questo allenatore che ha uno spogliatoio coeso e compatto, su questa è circolata una fake news. De Laurentiis? Non credo sia folle nel mandare via un allenatore quando si gioca ogni tre giorni per prendere un signore spagnolo che in Cina ha perso. L'anno prossimo il Napoli vuole abbassare monte ingaggi e media età, ragion per cui in panca ci si affiederà ad un rampante"