Venerato: "Sarri-Lazio, mancano solo i dettagli. Conte rischia di stare senza panchina"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Conte rischia di stare un anno fermo o almeno per l’inizio, lui voleva il Real Madrid che per la seconda volta ha sedotto e abbandonato il tecnico italiano. Sarri è vicino alla Lazio, ma c’è ancora una distanza da colmare tra le parti che stanno dialogando in queste ore. La lunghezza del contratto e i bonus sono l’attuale ostacolo. Sono stati fatti passi avanti però nella trattativa con la Lazio nelle ultime ore.