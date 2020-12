Venerato: "Osimhen? Al 99% non sarà convocato contro la Sampdoria, ci sono possibilità di vederlo contro la Lazio il 20 dicembre"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Al di là dei nostri giudizi, per Gattuso parlano i fatti ed i numeri: il Napoli lo scorso anno nel girone di ritorno è finito al terzo posto, adesso sul campo ha fatto 21 punti e tre sub-judice, più una Coppa Italia vinta superando Lazio, Inter e Juventus. Però conoscendo Gattuso, sono sicuro non sia ancora soddisfatto. Miglior difesa del campionato? Chi subisce meno gol in nove casi su dieci vince lo scudetto, ho una chiave di lettura: lo scudetto non si annuncia ma si vince, in pubblico si opta per il profilo basso e nel frattempo nello spogliatoio si convincono i giocatori sul fatto che possa essere l’anno giusto. Gattuso non si accontenta facilmente, ma sta iniziando a vedere i frutti del suo lavoro e chiede al Napoli la mentalità vincente che serve: giocare con gli occhi da tigre anche durante le partitelle di allenamento e contro le piccole. Osimhen? Al 99% non sarà convocato contro la Sampdoria, contro l’Inter e ci sono possibilità di vederlo contro la Lazio il 20 dicembre”