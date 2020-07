RAI - Oggi verrà ufficializzato Osimhen, Veretout e Faraoni profili graditi al Napoli. Novità su Sepe e Thauvin

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' il giorno dell'ufficialità per Osimhen, nonostante il grande incartamento: contratti di 5 anni, 5 lordi annui con Decreto Crescita. Il Lille verserà il 5% dei 50 milioni la fondo di solidarietà Fifa. Karnezis e Manzi frutteranno due plusvalenze per gli azzurri. Faraoni e Veretout? Sono sicuramente calciatori che riscuotono il gradimento dell'area tecnica partenopea, specialmente il centrocampista francese. Thauvin? Il Napoli è stimato, ma ci sono remore sull'infortunio. Sepe? Non viene a Napoli a fare il terzo portiere, sarebbe in entrata solo se venisse ceduto uno tra Ospina e Meret".