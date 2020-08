Venerato: "La Juve non era contenta di Sarri e viceversa, Inzaghi primo nome per la panchina bianconera"

Notizie Calcio Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"La Juventus era ad un bivio! Sarri non era contento della squadra e la Juventus non era contenta dell'allenatore e ovviamente in questi casi si cambia l'allenatore per una questione economica. Non penso che vada via anche Paratici! Per la successione di Sarri si naviga a vista. Il primo nome è Inzagni ma c'è anche la suggestione Zidane. Ritorno a Napoli tra 4 anni? Secondo me anche meno perchè nel cambio quello che succede oggi non cale domani. Mi sembra che a De Laurentiis non dispiaccia l'idea che possa tornare Sarri tra qualche anno".