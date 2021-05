RAI, Venerato: "Il nuovo allenatore del Napoli al 90% sarà Spalletti! Nella lista di De Laurentiis ci sono altri tre nomi"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il nuovo allenatore del Napoli calcio? Al 90% sarà Luciano Spalletti, il 10% lo lasciamo aperto perchè Vincenzo Italiano dello Spezia, Alessio Dionisi dell’Empoli ed Ivan Juric del Verona restano nella lista del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Ovemai non ci fosse un accordo tra Spalletti e De Laurentiis, le piste Dionisi ed Italiano sono da preferire a Juric per questioni di modulo. Italiano potrebbe interessare al Sassuolo in caso di addio a De Zerbi, per Sarri alla Roma si attende l’incontro tra il ds Tiago Pinto e Fali Ramadani: al 99% sarà il nuovo allenatore della Roma”