Venerato a CN24: "Diego Costa e Icardi non arriveranno, al Napoli non interessa James Rodriguez. Si tratta per Rodrigo, offerte dalla Premier per Diawara"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, collega della Rai, è intervenuto ai microfoni di CN24 live:

"Il Napoli non prenderà Diego Costa anche se ci sono stati dei colloqui. Simeone vorrebbe trattenerlo. Rodrigo piace molto ad Ancelotti e ne ha parlato con Mendes, ma non ci sono ancora i numeri. Il giocatore non disdegna di lavorare con Ancelotti. L'anno scorso il Valencia chiedeva 80 milioni mentre adesso si potrebbe chiudere a 80 mentre il Napoli offre 30 mln più bonus. De Laurentiis potrebbe anche darli tutti assieme ma manca l'accordo. Affare interrotto ma non è detto che la prossima settimana potrebbe riaprirsi. Lozano è difficile perchè il Napoli non è convito delle richieste economiche del PSV e del giocatore che piace tanto al Napoli. Belotti è un nome che gira già da due anni intorno all'ambiente azzurro ma bisogna fare i conti con Cairo che ha sempre sparato cifre sopra gli 80. Anche Icardi è impossibile. Lozano, De Paul e Rodrigo sono profili reali, su Belotti ho qualche riserva e voglio aspettare qualche giorno per esprimermi. Su James Rodriguez mi arrivano secchiate di smentite per una questione di parametri economici. Il Napoli non pensa minimamente al colombiano e non interessa tatticamente ad Ancelotti. Che il giocatore piaccia non c'è dubbio, ma Ancelotti non ha mai messo il giocatore nella sue preferenze. Malcuit è probabile che resti anche se non è certo. Se il Napoli riuscisse a prendere un profilo più forte, allora il francese andrà via. Se, per esempio, dovesse arrivare Trippier, allora Malcuit andrà via. Ma è una strada difficile e anche Paratici lo vorrebbe alla Juventus. Grimaldo non arriverà perchè si da fiducia a Ghoulam che l'anno prossimo rivedremo in tutta la sua forza. Chi prenderà il Napoli a sinistra? E' ancora molto presto perchè dipende pure da quanto si guadagnerà dalla cessione di Mario Rui. Il Napoli sicuramente prenderà un sostituto per Diawara che piace molto in Premier League al Watford e Wolverhampton".