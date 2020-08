Venerato: "Acquisti per lottare in chiave scudetto e rinnovo senza clausole le richieste di Gattuso a ADL. Le ultime su Meret e Reguilon"

Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Summit a Capri? Gattuso più che al contratto, pensa al rafforzamento della rosa in vista del prossimo anno. Crede di potersi sentire nella lotta scudetto perchè la Juve è all'anno zero ed all'Inter devono risolvere alcune cose. Rino dirà al presidente che il contratto gli va bene così e sarà il campo a dover dettare il rinnovo. Il patron vorrebbe sottoporgli un triennale: Rino vorrebbe firmare senza clausole mentre De Laurentiis ha una visione più aziendalista e vorrebbe inserire delle penali. Meret via? Il Napoli non la pensa così. Reguilon? L'agente ha chiamato Giuntoli quattro giorni fa, il Napoli lo prenderebbe solo in prestito secco o con diritto di riscatto. E' un'operazione difficile, ma c'è il gradimento totale di Gattuso"