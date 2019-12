Venerato a Radio Sportiva: "Molti giocatori del Napoli hanno già la valigia pronta"

Ultimissime Calcio Napoli - Ciro Venerato, collega RAI, ha commentato a Radio Sportiva la partita fra Napoli e Bologna. Ecco le sue parole:

Sull'assetto: "Una cosa è impostare una partita per non subire, un'altra è costruire una partita per creare. Ritmi bassi, squadra ciondolante, senza manovra oltre a un ennesimo cambio di modulo".

Sul Napoli: "Il primo problema del Napoli è la tenuta mentale: molti hanno già le valigie in mano e sanno che non resteranno. Il secondo è uno scudetto già lontano che inconsciamente fa rendere meno".

Sul momento: "Temo che la partita di Liverpool sia stata un fuoco di paglia. C'è chi si sente a tempo determinato e comunque vada le strade di Ancelotti e Napoli si separeranno. Quando si verificano questi eventi si rischia l'imbarcata".