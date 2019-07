Venerato a Radio Sportiva: "Il Napoli ha avuto un colloquio con l'entourage di Icardi, ma si è tirato indietro appena si è parlato d'ingaggio e di diritti d'immagine"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Diretta Sportiva, in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dal profilo Twitter della stessa emittente:

"Con James c'è stato un tentativo con due certezze: il Napoli ha l'accordo col calciatore ma non col Real Madrid e non intende acquistare il giocatore a titolo definitivo. Vuole trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le probabilità che Icardi resti all'Inter sono inesistenti, quelle di Nainggolan sono esigue se non nulle. Se Marotta porta a casa Lukaku e Dzeko cambia tutto e sono ottimista per entrambi. Il caso Icardi doveva essere gestito meglio, probabilmente anche dall'allenatore che doveva prendersi le responsabilità di una questione che non era societaria. Se la Juventus vende Higuain e Mandzukic può prendere Icardi, anche il Napoli ha avuto un colloquio con l'entourage ma appena saputo le regole di ingaggio, soprattutto sul fronte dei diritti di immagine, si è tirato indietro".