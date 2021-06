CALCIOMERCATO - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ho parlato con l'Ajax e con chi rappresenta il difensore Per Schuurs. Mi hanno confermato che il Napoli è pazzo per questo ragazzo. Tuttavia da Castel Volturno mi fanno sapere che le qualità tecniche sono fuori discussioni così come la bravura, ma risulta essere troppo costoso per le casse del Napoli. Senesi? E' uno che piace e seguito ma non è il primo obiettivo"