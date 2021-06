Venerato a Radio Kiss Kiss: "Basic non vede l'ora di vestire la maglia del Napoli. L'interesse è nato ad ottobre"

CALCIOMERCATO - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: Confermo l'interesse per Basic è reale, lui non vede l'ora di vestire la maglia azzurra. Il Napoli ha la facoltà di poter vendere alle sue condizioni, nessuno può prendere per la gola De Laurentiis. Su Basic non è un interesse nato oggi ma ad ottobre. In quel periodo il Napoli non aveva liquidità perché il Bordeaux chiedeva 15 milioni. La scelta degli azzurri fu Bakayoko, una decisione last-minute ma più economica"