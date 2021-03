RAI, Venerato: "Sarri disponibile ad ascoltare le proposte di De Laurentiis! Koopemeiners e Senesi da tempo nel mirino del Napoli"

Napoli - Il collega della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Per Juve-Napoli ha trionfato la ragione perchè gli azzurri avrebbero dovuto fare tre trasferte contro tre dirette concorrenti in una sola settimana. La Roma giocherà giovedì una partita non devisiva visto il 3-0 dell'andata e trovo fuori contesto che si chieda il rinvio anche della partita contro gli azzurri perchè è una gara da calendario e non ci sono motivi per rinviarla. Contro il Milan si parte con Mertens titolare con Osimhen a gara in corso per colpire un Milan stanco rispetto ai primi 45 di gioco. Al centro della difesa ci sarà Maksimovic con Koulibaly e non Manolas che non è ancora al meglio. Hysaj a sinistra e non Mario Rui e Ospina in porta. Il Napoli deve cercare un altro allenatore. Allegri e De Laurentiis sono amici e si sentono spesso confrontandosi. Se De Laurentiis vuole rilanciare il Napoli serve un allenatore esperto, oppure ricominciare tutto con un tecnico emergente. Nel primo caso servirebbe Sarri che è disponibile a sedersi ad ascoltare una proposta di De Laurentiis che ancora non è arrivata. Nel secondo caso sarebbe opportuno Italiano che mentalmente e tatticamente sa incidere sui giocatori. Koopemeiners e Senesi sono seguiti dal Napoli da tempo".