Venerato a Kiss Kiss: "Nuno Tavares non è una pista calda! Si valuta Lykogiannis, ma Emerson Palmieri resta il primo obiettivo"

Ciro Venerato, collega di RAI Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Se non sai come finirà col tuo rinnovo, tutti i giocatori cominciano a guardarsi intorno come è normale che sia. Non mi arrivano conferme su un'offerta del Napoli per Nuno Tavares che ha una valutazione troppo alta e non mi risulta una pista calda. Emerson Palmieri primo obiettivo per la fascia sinistra. De Laurentiis e il Chelsea hanno ottimi rapporti e gli inglesi potrebbero concedere uno sconto. Mi arrivano conferme sull'interesse per il terzino del cagliari Lykogiannis se non si dovesse arrivare ad Emerson Palmieri".