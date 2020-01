Ultime calcio mercato Napoli- Il collega della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 TV:

"Poco lavoro per il Napoli in queste ore. Più attive le altre, Napoli spettatore. Tripardelli al Napoli in futuro vedremo, ma non arriverà oggi. E' indisponibile anche in questo momento. Il Napoli è su Kumbulla, ma non sarà chiuso oggi. L'incontro non si è svolto come il Napoli si aspettava, aspetterà in estate anche altre offerte".