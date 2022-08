Venerato a CN24: "Raspadori-Juve: ecco cosa mi hanno detto i dirigenti bianconeri"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Speciale Calciomercato’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori? Ho parlato con i dirigenti della Juve, mi hanno smentito offerta per lui. Hanno avuto vertice con agenti di Kostic per trovare un accordo. Questo calciatore è valutato dall'Eintracht 20 milioni trattabili. Faccio fatica che la Juve possa metterne 40 per Raspadori. la Juve non si è fatta mai fatta avanti con il Sassuolo. Non possono nemmeno pareggiare i 31 milioni di De Laurentiis"



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli