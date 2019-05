Venerato a CN24: "Quagliarella, suggestione solo di De Laurentiis. Ancelotti vorrebbe uno tra Ilicic e De Paul. Se Sarri va alla Juve chiederebbe Allan e Hysaj. Almendra, no degli azzurri al pagamento della clausola"

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv è intervenuto Ciro Venerato, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ieri c'è stato un summit tra i dirigenti del Napoli, compreso Ancelotti, ed hanno deciso di non decidere. Mi spiego, Ancelotti ritiene ci sia la necessità di prendere due terzini, due centrocampisti (a prescidnere da Allan) ed un attaccante che possa avere le caratteristiche da falso nueve o di esterno. Uno come De Paul, Ilicic, Lozano o Ayoze Perez. Quagliarella è una suggestiva ipotesi romantica di De Laurentiis, ma mi risulta che il Napoli sta guardando a profili più giovani. De Paul era visto come alternativa ad Insigne, ieri si è riparlato di lui e visto che resterà Insigne (pronto il rinnovo) il Napoli vede in De Paul un calciatore che può ricoprire diverse zone del campo. Per me il Napoli prende uno tra De Paul e Ilicic. Il Napoli, nel prossimo anno sarà camaleontico e vedremo un 4-4-2 camuffato o un 4-2-3-1. Ieri si è parlato dei terzini in attesa di capire il destino di Hysaj e Mario Rui. Hysaj seguirà Sarri nella sua nuova avventura e Mario Rui sta valutando Milan, il Torino e delle squadre estere. Al Torino piace molto, ma a condizioni economiche molto più basse di quelle che vorrebbe il Napoli. il portoghese piace a Mazzarri. Trippier ed Hernandez restano i due terzini che Ancelotti gradirebbe, ma il Napoli mi ha detto che non è stato chiuso per l'inglese. Paratici della Juve anche vuole Trippier, ma a Torino stanno valutando prima l'allenatore dopo le coppe. Lavorano su Sarri, Pochettino o anche una sorpresa. Klopp, se perdesse la seconda finale di Champions consecutiva, può anche cambiare squadra. Non mi risulta, però, che il tedesco piaccia alla Juventus. Ad oggi, quello che ci arriva, sono contatti diretti tra la Juve e Sarri e Pochettino. Anche con Simone Inzaghi c'è stato un contatto, nessun contatto con Guardiola. Se dovessi trovare una scommessa per la panchina della Juventus direi Klopp più che Guardiola. Ma la realtà riporta a Sarri e Pochettino. Ospina? Il Napoli mi ha detto che lo riscatta, Ancelotti vuole andare avanti con Meret, Ospina e Karnezis. Il colombiano già sa che però farebbe il secondo portiere. Questione rinnovi? Se ne parlerà a Dimaro, a Callejon è stato promesso un biennale che dovrebbe accettare. Tutto da valutare il rinnovo di Mertens, anche in quel caso vorrebbero offrirgli un biennale, ma è ancora tutto aperto. Il calciatore, però, potrebbe anche di decidere di restare ed andare via in scadenza. Ci sono situazioni più avanzate e sono quelle di Milik, Zielinski e Maksimovic. Capitolo cessioni? E' una mia sensazione, se Sarri va alla Juve fa i nomi di Allan e Hysaj o anche di Jorginho non sarebbe fantacalcio. Se sfumassero Pogba, Dembelè o Rabiot non escludo che la Juve possa chiedere Allan al Napoli, sempre che Sarri diventi l'allenatore dei bianconeri. Il Napoli è caldo su diversi centrocampisti e mi dicono che Veretout può arrivare indipendentemente da Allan, così come Di Lorenzo che è un nome molto caldo per le difficoltà che ci sono per Trippier ed Hernandez. malinmovsky è un nome seguito, con l'Empoli si potrebbe parlare anche di Bennacer. Il Napoli è ancora su Almendra, ma non vuol pagare la clausola. Elmas? Profilo seguito dal Napoli, ma non troppo caldo".